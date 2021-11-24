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Koronavirüs salgınında vaka artışı bekleniyor! Aralık ayı önlemleri masada: Aşılamanın az olduğu illere kısıtlama önerisi!

Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın Türkiye'yi de etkilemesi beklenirken Sağlık Bakanlığı ve hükümet kanadında yapılan toplantılarda Aralık ayında yeni önlemlerin alınması gündeme getirildi. Aşı ve PCR testi zorunluluğuna ilişkin öneriler ile aşı konusunda kararsızlığın olduğu illere yönelik kısıtlamalar konusu gündeme geldi.

Koronavirüs salgınında vaka artışı bekleniyor! Aralık ayı önlemleri masada: Aşılamanın az olduğu illere kısıtlama önerisi!

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayılarında beklenen düşüş sağlanamadı. Bunun yanında toplumsal bağışıklık için yakalanması gereken oranın çok uzağında olunması yeniden bir kısım tedbirlerin konuşulmasına neden oldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı ve hükümet kanadında salgındaki son duruma ilişkin yapılan değerlendirmelerde Aralık ayından itibaren yeni önlemlerin alınmasını dile getirenler var.

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4-5 HAFTALIK PERİYOTA DİKKAT

Avusturya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra birçok ülkede vaka sayılarında yaşanan tırmanışın Türkiye'yi de etkilemesi beklenirken söz konusu sürecin 4-5 haftalık bir periyottan sonra olduğu ifade ediliyor.

AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU MASADA

Ayrıca aşı ve PCR testi zorunluluklarına ilişkin öneriler yeniden tekrarlanmaya başlarken aşılamanın hızlandırılması ve ilgiyi artırmak için yeni bir kampanya dilinin oluşturulması öneriler arasında yer alıyor.

Koronavirüs salgınında vaka artışı bekleniyor! Aralık ayı önlemleri masada: Aşılamanın az olduğu illere kısıtlama önerisi!

AŞILAMADA DUYARSIZ İLLERE KISITLAMA ÖNERİSİ

Öte yandan aşı konusunda duyarsız olan illere yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerenler bulunuyor.

Uzmanlar, “Her gün 200 kişinin ölümünü kanıksamak anlaşılır değil. Sosyolog ve psikologlarla çalışarak, ilgisizliğin önüne geçilmesi gerek. Oturup, çek-list yapmanın zamanı” diyor.

Koronavirüs salgınında vaka artışı bekleniyor! Aralık ayı önlemleri masada: Aşılamanın az olduğu illere kısıtlama önerisi!

SİNOVAC OLANLAR BAĞIŞIKLIĞINI KAYBEDİYOR

Türkiye'de her gün 2 doz Sinovac aşısı olan 200 bin kişinin bağışıklığını kaybettiği ifade ediliyor. Bu kapsamda hatırlatma dozlarının önemli olduğu, özellikle mRNA aşısının hatırlatma dozlarıyla yüzde 95 koruduğu belirtiliyor. 

Nüfusun yeterince aşılı olmaması, korunmanın azalması nedeniyle vakaların beklendiği gibi gerilemediği yorumları yapılıyor.

Koronavirüs salgınında vaka artışı bekleniyor! Aralık ayı önlemleri masada: Aşılamanın az olduğu illere kısıtlama önerisi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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