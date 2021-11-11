Koronavirüs taze annenin canını aldı! İkizleri doğdu, onları koklayamadan dünyadan göçtü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Yeni tip Koronavirüs hastalığına yakalanan 32 yaşındaki Fatma Doğan, durumunun ağırlaşması üzerine 30 Ekim tarihinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede, Doğan'ın ikiz bebekleri sezaryenle dünyaya gelirken, doğumun ardından durumu daha da kötüleşen anne Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ BEBEĞE ANNESİNİN İSMİ VERİLDİ

Annelerinin kokusunu dahi alamayan talihsiz ikiz bebekler, Doğan'ın yakınlarına teslim edildi. Biri kız diğeri erkek olan bebeklerden, kız olanın ismi Fatma oldu.

Doğan'ın cenazesi Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde defnedildi.