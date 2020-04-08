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  3. Koronavirüs tedbiri kapsamında bir ilimize denizden giriş- çıkış yasaklandı

Koronavirüs tedbiri kapsamında bir ilimize denizden giriş- çıkış yasaklandı

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş- çıkışlar ile özel tekneyle il sınırlarında dolaşılması yasaklandı.

Koronavirüs tedbiri kapsamında bir ilimize denizden giriş- çıkış yasaklandı

Kocaeli İl Pandemi Kurulu, giriş- çıkışların yasaklandığı şehirler arasında yer alan Kocaeli'ye denizden giriş- çıkışları da yasakladı. Bununla birlikte özel tekneler ile seyir yapmak da pandemi boyunca yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nce bildirilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir. İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacaklardır."

Kocaeli Valiliği'nin paylaşımları




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