Liman çalışanında koronavirüs tespit edildi! Çeşme'de 45 aile karantinaya alındı

Çeşme Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bu nedenle Çeşme Gümrük Müdürlüğünde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı'nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.