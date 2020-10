Koronavirüs testi yaptıran kadının kafatası delindi

ABD'de 40 yaşındaki bir kadın, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye giderek sürüntü test yaptırıp sonucu beklemek üzere evine döndü. Baş dönmesi, baş ağrısı ve ışığa hassasiyet şikayetleriyle tekrar hastaneye giden kadının test yaptırdığı sırada kafatası duvarının yırtıldığı ortaya çıktı.

Vakayla ilgili ayrıntılar, 'JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery' dergisinde yayımlandı.

Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.

Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.

Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bu tedavinin, 'beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması' anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

