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Koronavirüs testi yaptıran kadının kafatası delindi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürüntü testi yaptıran kadın ölümle burun buruna geldi. 40 yaşındaki kadının sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatası duvarı delindi.

Koronavirüs testi yaptıran kadının kafatası delindi

ABD'de 40 yaşındaki bir kadın, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye giderek sürüntü test yaptırıp sonucu beklemek üzere evine döndü. Baş dönmesi, baş ağrısı ve ışığa hassasiyet şikayetleriyle tekrar hastaneye giden kadının test yaptırdığı sırada kafatası duvarının yırtıldığı ortaya çıktı.

Vakayla ilgili ayrıntılar, 'JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery' dergisinde yayımlandı.

Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.

IŞIĞA HASSASİYET, BAŞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.

Koronavirüs testi sırasında kafatası duvarı delindi

GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜ TEDAVİ YOL AÇMIŞ

Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bu tedavinin, 'beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması' anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

 

 

SİNÜSÜ OLANLAR DİKKAT

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurgulandı.

Koronavirüs testi sırasında kafatası duvarı delindi

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