Koronavirüs vakası görülen 3 okul kapatıldı, 1 köy karantinaya alındı!

Yüz yüze eğitimin 3. haftasında koronavirüs vakalarında korkutan artışlar sürüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vakalarının görüldüğü İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2 öğretmen ile okul pansiyonun da kalan 6 öğrencinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Pansiyon karantinaya alınırken, okulda da yüz yüz yüze eğitime 10 ara verildi. Öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerine devam edecekleri öğrenildi.

Yine aynı ilçede İnebolu Atabeyli İlk ve Ortaokulu’nda da bir çok öğretmen ve öğrenci de koronavirüs tespit edilmesi üzerine iki okul da 10 gün süreyle kapatıldı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ayrıca İnebolu ilçesine bağlı Akgüney Köyü'nde 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Köye giriş çıkışlar geçici süreliğine yasaklanırken, köyde taşımalı olarak öğrencilerin geldiği Atabeyli Okulu da tedbir amaçlı karantinaya alındı.