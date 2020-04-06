Koronavirüse bulaşan her şeyi yalıyorlar

Pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün henüz ilacı bulunamazken, öte yandan bazı insanların virüse karşı yaptığı eylemler akıl alır gibi değil. Avrupa'da bir grup genç sözde koronaya meydan okuyarak virüsün en çok bakteri ürettiği klozet, kapı kolu gibi eşyaları yalıyor ve orta yaş ve üstü insanların yüzüne öksürüyor.

HER ŞEYİ YALIYORLAR

Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler “#CoronavirusChallenge” etiketiyle yaptıkları iğrenç hareketleri sosyal medya platformlarında da paylaşıyor. Bir ‘TikTok' paylaşımcısı kadının uçaktaki klozeti yalamasıyla başlayan akım, birçok ülkeye yayıldı. ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda bu akımın başını çeken ülkeler olarak öne çıkıyor. Söz konusu ülkelerde çeşitli objeleri yalayan kişiler, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

BAKAN'A TERBİYESİZLİK: YÜZÜNE ÖKSÜRDÜLER

Objelerin yalanmasının yanı sıra bilinçli olarak yaşlıların yüzüne öksürenler de ortaya çıktı. İrlanda'nın başkenti Dublin ve Waterford şehrinde bu tür vakalara rastlandığı İrlanda medyasında yer alırken, İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de geçtiğimiz günlerde bu akımın hedefi olmuştu. İki kişinin kendisine doğru yaklaştığını ve yüzüne doğru öksürüp ardından gülerek uzaklaştıklarını açıklayan İrlandalı Bakan, yaşadığı olayı içler acısı ve iğrenç olarak tanımlamıştı. Bir benzer vakanın ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştiği bildirildi. İki gencin bir kadına doğru bilinçli olarak öksürdüğünün belirtildiği olayda gençlerin olay anını videoya kaydettiği de ifade edildi.

''KORONAVİRÜSTEN KİM KORKAR''

Öte yandan, benzer olaylar ABD'de de yaşandı. ABD'nin Missouri eyaletinde bir markette raflardaki deodorantları yalayan kişi, bu olayı “koronavirüsten kim korkar” etiketiyle sosyal medya paylaştı. Videonun dünya çapında yayılmasının ardından harekete geçen ABD polisi, raftaki objeyi yalana kişiyi yakaladı. Yirmi altı yaşındaki Cody Lee isimli şahıs, ikinci derece terör tehdidi suçuyla yargılanıyor.

TIK ALMAK İÇİN YAPIYORLAR

Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Asıl dertleri ise çok tık almak!..

Kaynak: Türkiye Gazetesi