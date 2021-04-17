Koronavirüse karşı zehirli bitki ile tedavi! Sağlık Bakanı toplantısı sırasında ilacı içti: Ölmezsem demek ki zararsız...

Uzmanlar, kurtboğan bitkisinin çok zehirli olduğunu sık sık vurgularken, Kırgızistan makamları ölümcül virüse karşı bu bitkiden yapılan ilacın etkisini kanıtlamak için ilginç bir yol denedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Twitter hesabından Kırgız doktorların koronavirüse ilk aşamada tedavi yöntemi geliştirdiğini belirterek, zehirli kurtboğan bitkisinden yapılan ilacın fotoğrafını paylaştı. Ardından yapılan basın toplantısında ülkenin Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ilacı içti.

"ÖLMEZSEM ZARARSIZ OLDUĞUNUN GARANTİSİ OLACAK"

İlacın sıcakken içilmesi gerektiğinin altını çizen Beyşenaliyev, “Soğuk haliyle içilirse spazm oluşur ve ölüme yol açabilir. İçtikten sonra arkasından soğuk su içmemek veya dondurma yememek lazım. Örtünerek yatmak gerek. İlaç çay gibi günde 3-4 bardak içilebilir” ifadelerini kullandı.

Beyşenaliyev, “Eğer ben şimdi ölmezsem bu onun zararsız olduğunun garantisi olacak” dedi.

Bakan Beyşenaliyev, ilacın hastaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, doktorların bu ilaçla ilgili klinik protokol geliştirdiklerini belirtti.