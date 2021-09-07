Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"Üsküdar'da Çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı!Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecekPınar Gültekin davasında gelişme: Cemil Metin Avcı'nın annesi, babası, ortağı ve eski eşi için iddianame hazırlandıSeksenler 13. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Koronavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! "Herkesin rahat atlatması dileğiyle"

Koronavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! "Herkesin rahat atlatması dileğiyle"

Sevilen sanatçı Haluk Levent geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımda PCR testi sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Herkesin rahat atlatması dileğiyle" dedi.

Koronavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! "Herkesin rahat atlatması dileğiyle"

Duyarlı davranışlarıyla ve kurucusu olduğu AHBAB derneği aracılığıyla yaptığı yardımlarla sık sık magazin gündemine gelen sevilen sanatçı Haluk Levent geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

KORONA OLDUĞUNA İNANAMAMIŞTI

Twitter hesabından takipçileriyle yaşadığı durumu paylaşan ve koronavirüs olduğuna hala inanamadığını söyleyen Levent mesajında, "Canlarım bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordusuyla provalar yapacaktım fakat, gidemedim. Çünkü dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınım, çünkü hiçbir belirtim yok. Koronavirüs olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki doz aşı olduğum için virüsü sağlıklı hafif atlattığımı söylüyor. Bu süreçte konserlerim iptal edilecek, AHBAP yardımlarımız devam ediyor Zoom aracığıyla toplantılarıma katılıyorum, bilginize. " cümlelerine yer vermişti. 

Koromavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! Herkesin rahat atlatması dileğiyle

"HİÇBİRİNİ YAŞAMADIM"

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımında ise karantinada olduğu 8. günde testinin negatif çıktığını belirterek güzel haberi takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

"Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.
Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. 

Öksürük, ağrı, ateş falan.
Hiç, hiçbirini yaşamadım.

Bugün 8.gün
Ve az önce haber geldi.
Testim negatif

Herkesin rahat atlatması dileğiyle"

Koromavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! Herkesin rahat atlatması dileğiyle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT