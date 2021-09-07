Koronavirüse yakalanan Haluk Levent güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu! "Herkesin rahat atlatması dileğiyle"

Duyarlı davranışlarıyla ve kurucusu olduğu AHBAB derneği aracılığıyla yaptığı yardımlarla sık sık magazin gündemine gelen sevilen sanatçı Haluk Levent geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

KORONA OLDUĞUNA İNANAMAMIŞTI

Twitter hesabından takipçileriyle yaşadığı durumu paylaşan ve koronavirüs olduğuna hala inanamadığını söyleyen Levent mesajında, "Canlarım bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordusuyla provalar yapacaktım fakat, gidemedim. Çünkü dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınım, çünkü hiçbir belirtim yok. Koronavirüs olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki doz aşı olduğum için virüsü sağlıklı hafif atlattığımı söylüyor. Bu süreçte konserlerim iptal edilecek, AHBAP yardımlarımız devam ediyor Zoom aracığıyla toplantılarıma katılıyorum, bilginize. " cümlelerine yer vermişti.

"HİÇBİRİNİ YAŞAMADIM"

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımında ise karantinada olduğu 8. günde testinin negatif çıktığını belirterek güzel haberi takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

"Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.

Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti.

Öksürük, ağrı, ateş falan.

Hiç, hiçbirini yaşamadım.

Bugün 8.gün

Ve az önce haber geldi.

Testim negatif

Herkesin rahat atlatması dileğiyle"