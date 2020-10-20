Koronavirüse yakalanan hamile eşe mermili tehdit: O çocukla ağız ağıza mı geldin?

İş yerinde bir çalışanın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine tüm çalışanlara test yapılmasıyla 6 aylık hamile İfaket B.'nin test sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine eşi tarafından kendisine psikolojik baskı kurulduğunu, tehdit edildiğini ve bu nedenle erken doğum yaptığını belirten genç kadın, eşinden şikayetçi oldu.

Sabah gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre, özel bir şirkette çalışan 6 aylık hamile İfaket B., koronavirüs salgını nedeniyle esnek şekilde mesai yaptığı sırada, çalıştığı şirkette bir erkek çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine diğer çalışanlara da test yapıldı.

"SANA GÜVENMİYORUM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

İş yerine çalışanlardan sadece İfaket B.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine genç kadının eşi Volkan B., "Neden diğer arkadaşının negatif, senin pozitif çıktı. O çocukla ağız ağıza mı geldin? Ne yaptın da böyle pozitif çıktı?" şeklinde ifadeler kullanarak hamile eşine psikolojik şiddet uygulamaya başladı.

Sözde kıskançlık krizine girerek eşinin telefonunu karıştırmak isteyen Volkan B., "Sana güvenmiyorum, seni öldüreceğim" sözleriyle karısını tehdit etti. Günlerce devam eden psikolojik şiddet nedeniyle genç kadının doğum sancıları erken başladı.

"BUNLARI SAKLA,SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İfaket B., 23 Eylül'de Şişli'de bulunan özel bir hastanede erken doğum yaptıktan sonra bebekle birlikte serviste olan karısının yanına giden Volkan B., "Seni benden her gün ayırdılar. Seni benden ayıranların Allah belasını versin" diyerek elindeki iki mermiyi karısının avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" dedi.

'MERMİLER TESPİH NİYETİNEYDİ'

Korkuya kapılan genç kadının eşinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Volkan B. eşini tehdit etmediğini, sadece iş yerindeki bir erkek ve eşinde koronavirüs çıktığı için tartıştıklarını ve hastaneye gittiğinde alkol aldığını, elinde tespih niyetine stres amaçlı iki adet dolu fişek olduğunu, amacının korkutmak olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Volkan B. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istendi.