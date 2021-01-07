Koronavirüse yenik düşen hamile kadının bebeği sezeryanla hayata tutundu!

Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 7,5 aylık hamile kadının sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle bebeği sezeryanla alındı. Kısa süre sonra hayatını kaybeden kadının cenazesi dün Şeyh-i Şirvani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

TALİHSİZ BEBEĞİN HENÜZ İSMİ YOK

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni doğan servisinde henüz adı konulmayan kız çocuğuna ise kuvözde bakılıyor. 1.5 kilogram olarak dünyaya gelen bebek hemşireler tarafından kontrol altında tutuluyor.

BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN SEZERYANLA DOĞUM YAPILDI

Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Karaaslan, 32 haftalık olarak dünyaya gelen kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Korona virüs tedavisi gören Esma Konukçu’nun durumunun kritik olması nedeni ile sezaryenle bebeğin alındığını hatırlatan Karaaslan, “Bebeği kurtarmak için sezaryen ameliyat yapıldı. 32 haftalık olarak bebek dünyaya geldi. Şuanda sağlık durumu gayet iyi, toparlamaya başladı. İnşallah bundan sonraki etapta bir sıkıntı olmaz ise bebeği ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz” dedi.