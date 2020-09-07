Koronavirüste D vitamini umudu: Yüzde 98 oranında önlüyor!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında dünyadaki poizitif vaka sayısı 27 milyonun üzerinde seyrederken, can kaybı ise 880 bine ulaştı. Tablonun korkutuculuğunun yanı sıra bilim insanları aşı çalışmalarına hızla devam ederken bir sevindirici haber de D vitamininden geldi.

76 HASTADAN 50'SİNE D VİTAMİNİ VERİLDİ

D vitamininin koronavirüse etkisinin araştırıldığı ilk rastgele kontrollü çalışması yayınlanmışken araştırmada, D vitamininin yoğun bakımda tedavi gerektirme olasılığını neredeyse tamamıyla bitirdiği tespit edildi. Çalışma, İspanya'daki Reina Sofia Üniversite Hastanesi'nde 76 Kovid-19 hastasıyla gerçekleştirildi. Çalışmada yer alan 76 hastanın, rastgele olarak D vitamini alıp almayacağı belirlendi. 50 hastanın D vitamini almasına karar verilirken 26 hasta ise kontrol grubuna dahil oldu. D vitamini, hastalara kalsidiol olarak verilirken kandaki D vitamininin durumunu ölçmek için de kullanıldı.

YOĞUN BAKIM RİSKİNİ YÜZDE 98 ORANINDA AZALTTI

Bu deney sonucunda, D vitamini takviyesi alan hastaların yalnızca yüzde 2'si üzerinde yoğun bakım tedavisi görme ihtiyacı duyulduğu belirlendi. Kontrol grubunda bulunan kişilerin %50'si yoğun bakım ünitesine gönderilirken D vitamini alanlardan yüzde ikilik bir dilimin gitmesi, tedavi aşamasında yeni bir umut oluşmasına neden oldu. Bu araştırmada D vitamininin yoğun bakım riskini 25 kata yakın azalttığı ortaya çıktı. Başka bir deyişle D vitamini, yoğun bakım ünitesine yatma riskinin %96'sını ortadan kaldırdı.

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