Koronavirüste nezle dönüşümü! İl Sağlık Müdürü uyardı: Grip, nezle belirtileriniz varsa mutlaka Kovid testi yaptırın!
Koronavirüste nezle dönüşümü! İl Sağlık Müdürü uyardı: Grip, nezle belirtileriniz varsa mutlaka Kovid testi yaptırın!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs farklı mutasyonlarla varlığını sürdürmeye devam ederken ortaya çıkan yeni belirtiler de korku salmaya devam ediyor. Artık kendisini grip ve nezle ile gösteren Kovid-19'un bu varyasyonuna karşı Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, vatandaşları uyardı.