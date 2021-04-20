Koronavirüste nezle dönüşümü! İl Sağlık Müdürü uyardı: Grip, nezle belirtileriniz varsa mutlaka Kovid testi yaptırın!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bir yıldan uzun süredir tüm insanlığı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınında yeni mutasyonlar ortaya çıktıkça endişeler de artıyor. Uğradığı değişimler sonucu belirtilerinde de farklılık meydana gelen Kovid-19’un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirten Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, "Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın" dedi.