Sağlık Bakanı Koca son verileri açıkladı: Koronavirüste can kaybı 21'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin güncel açıklama, Bakan Fahrettin Koca'nın resmi twitter hesabından geldi.

Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkede geniş tedbirler alınmasına neden oldu. Gün içinde İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından peş peşe açıklanan tedbirlerle vatandaşların salgından korunması amaçlandı. Ancak açıklanan tedbirlere ve vatandaşlara yapılan uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Her gün gece yarısına doğru güncellenen Türkiye verilerini yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

“YAŞLILARIMIZI UYARALIM”

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı.

* 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı.

* Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK.

* Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var.

* Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından corona salgınındaki vaka ve ölüm sayısındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Valardaki artış günlük olarak şöyle gelişti:

11 Mart’ta 1 vaka, 13 Mart’ta 5 vaka, 14 Mart’ta 6 vaka, 15 Mart’ta 18 vaka, 16 Mart’ta 47 vaka, 17 Mart’ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart’ta 359, 20 Mart’ta 670, 21 Mart’ta 947 vaka yaşandı.