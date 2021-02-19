Süper Lig'de 25.hafta heyecanı İstanbul Başaşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele ile başlıyor. Bu kapsamda Başakşehir, Fatih Terim Stadyumunda Trabzonspor'u konuk edecek.

Zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

BAŞAKŞEHİR DÜŞME POTASINDA YER ALIYOR

Geçtiğimiz yılı Süper Lig'de şampiyon tamamlayan daha sonra kötü sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayıran ve sezona Aykut Kocaman ile devam eden Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi elemişti. Ancak şuana kadar oynadığı 7 maçta 5 yenilgi alan Başakşehir, 18.sırada yer alıyor.

TRABZON İYİ GİDİŞATINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 4.sırada yer alan Trabzonspor ise oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı, 1 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde 45 puana kadar yükselen Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesi rakibini yenerek derbiye moralli çıkmak ve iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan mücadele BeIN Sports HD1'den şifreli olarak saat 19.00'da ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Sezon başında takıma katılan ancak çapraz bağları kopan Anders Trondsen, bileği kırılan Abdülkadir Ömür ile sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere, toplam 11 eksik bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

İstanbul Başakşehir'de sakatlıkları süren Caiçara, Chadli, Bolingoli, Tolga, Ömer Ali ve Giuliano Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.