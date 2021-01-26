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  3. Koronavirüsten ölmeden önceki son dakikalarında konuştu: Çok ama çok korkutucu

Koronavirüsten ölmeden önceki son dakikalarında konuştu: Çok ama çok korkutucu

İngiltere'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Tony Brown hayatını kaybetti. Yaşlı adam ölmeden dakikalar önce İngiliz basınına yaptığı konuşmada yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Koronavirüsten ölmeden önceki son dakikalarında konuştu: Çok ama çok korkutucu

Koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Ölümcül salgında en çok kişinin öldüğü İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Tony Brown, ölmeden önceki son dakikalarında yaptığı konuşmayla ülkeyi ağlattı.

''EŞİME GERİ DÖNEMEYECEĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN 2 KEZ ARADIM''

Hastalığı ağır geçiren ve Cuma günü hayata gözlerini yuman Brown, dakikalar önceki konuşmasında kendisini nasıl hissettiği ve yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Kesinlikle berbat. Bu çok ama çok korkutucu. Çok kötü bazı gecelerim oldu, çok endişe verici geceler. Eşime geri dönemeyeceğimi söylemek için onu iki defa aradım"

''EĞER HASTALIK BAŞINDA GÖRMEZDEN GELİNMESEYDİ BU KARMAŞADA OLMAZDIK''

Vatandaşların daha dikkatli olması halinde bu üzücü senaryonun yaşanmayacağına dikkat çeken Brown, "Eğer insanlar, bu ortaya çıktığında çok daha dikkatli olsaydı ve görmezden gelmeseydi, içinde olduğumuz karmaşada olmazdık. Bu kadar çok ölüm ve bu kadar fazla kritik derecede hasta olan insanlar ile karşılaşmazdık. Ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) harika, mükemmel" dedi.

Koronavirüsten ölmeden önceki son dakikalarında konuştu: Çok ama çok korkutucu

''ÜZGÜNÜM''

Covid-19'un yayılmasında maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişileri suçlayan Brown, eşi Linda'yı özlediğini aktardığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Brown, "Onu haftalardır görmüyorum. Onu özledim. Fakat umarım bir gün. Umarım ki onu göreceğim. Şu an tek isteğim bu. Hayatta başka hiçbir şey istemiyorum. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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