Koronavirüsü başka şehre taşıyan kişi: Annemi görmeye bile gitmedim

Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" sorgulaması yaptı. Kontroller sırasında HES kodunda "riskli" olduğu tespit edilen İ.G. (48) otobüsten indirildi.

''ANNEMİ GÖRMEYE BİLE GİTMEDİM''

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. İ.G. isimli kişi, “Birisine temaslı değilim, birisinin yanına gitmedim. Ben korkumdan annemi görmeye bile gitmedim. Perşembe günü sabah 5’de eve girdim. Saat 2’de evden çıktım. Çarşıya gittim işimi gördüm” diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları işe yaramayınca İ.G., İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürülerek karantinaya alındı.