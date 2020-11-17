İngiltere’de koronavirüsü etkisiz hale getirdiği öne sürülen maske geliştirildi

Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkede ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişe yaratmaya devam ediyor. Can kayıpları ve vaka sayılarına ilişkin günlük açıklamalar yapılıyor. Koronavirüse ilişkin umutlandıran bir haber İngiltere'den geldi.

İngiltere'de Koronavirüs ve grip de dahil olmak üzere temas halinde virüsleri öldürdüğü iddia edilen bir maske geliştirildi. Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğunun vurgulandığı açıklamada standart maskelerin üç katlı olduğu ifade edildi.

YENİ ANTİVİRAL YÜZ MASKESİ

Mirror gazetesinin haberine göre, yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı.

Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

Kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.

Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre Kovid-19 ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

ARALIK AYINDA SATIŞA SUNULACAK

Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.