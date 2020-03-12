Koronavirüsü fırsata çevirenlerden esnaf şikayetçi oldu
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'ye gelmesiyle birlikte çok sayıda insan marketlerden ve internetten alışverişe koştu. Vatandaşların paniği üzerine harekete geçen vurguncular ise krizi fırsata çevirdi ve çok sayıda ürüne fahiş fiyatlarda zamlar yapıldı.
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