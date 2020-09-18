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Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler: Türkiye 17. sırada

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı strateji rakamlara yansırken ölü sayısı en fazla olan ülkeler ABD, İtalya, Hindistan gibi ülkeler oldu.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler: Türkiye 17. sırada

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı strateji rakamlara yansıdı. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki can kayıplarının dikkate alınarak hazırlanan sıralamada, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın da bulunduğu 25 ülke içinde 17'nci sırada yer aldı.

Dünya yeni tip koronavirüs (COVİD-19) gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Ülkeler aldıkları tedbirlerle vaka ve ölüm sayısını kontrol altında tutmaya gayret gösterse de hastalıktan dolayı yaşanan can kayıpları bazı coğrafyalarda yüksek düzeyde gerçekleşiyor.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler

Salgınla savaşta solunum cihazı, maske gibi sağlık alanında öne çıkan ekipmanlara kolay erişim oldukça önemli görülüyor. Türkiye'nin bu noktadaki başarısı virüsle mücadeleye ciddi katkı verdi. Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. En çok can kaybı yaşanan 25 ülke arasında Türkiye 17'nci sırada bulunuyor. Can kaybının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'da ABD, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Meksika, Hindistan ve Brezilya yer alıyor.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler

Dünyada en çok koronavirüs vakası ve ölüm ABD'de yaşanıyor. Ülkede vaka sayısı 7 milyona yaklaşırken 197 bin can kaybı yaşandı. Ölüm sayıları dikkate alındığında ABD'yi 134 bin can kaybı ile Brezilya takip ederken, sonrasında 83,2 bin ölüm yaşayan Hindistan geliyor. En yüksekten düşüğe göre yapılan ilk 10 sıralamasının devamında 72,2 bin ölüm sayısı ile Meksika, 42 bin ile İngiltere, 35,7 bin ile İtalya, 31,1 bin ile Fransa, 30 bin ile İspanya, gelirken 23,8 bin can kaybı yaşayan İran şeklinde sıralandı.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler

TÜRKİYE, DİĞER ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞTI

Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. Ölüm sayılarında ilk 10'a girmemeyi başaran Türkiye; Almanya, Rusya , Belçika, Arjantin gibi ülkelerin de alt sırasında yer alarak virüsle mücadelede ön plana çıktı. Türkiye'de şua ana kadar 298 bin 39 vaka meydana gelirken, 7 bin 315 can kaybı yaşandı. İyileşen hasta sayısı ise 263 bin 745 olarak gerçekleşiyor.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler

25 ülkenin can kaybı sıralaması şu şekilde;

  • Rusya 18 bin 996,
  • Şili 12 bin 142,
  • Arjantin 12 bin 116,
  • Belçika 9 bin 935,
  • Almanya 9 bin 375,
  • Endonezya 9 bin 222,
  • Türkiye 7 bin 315,
  • Pakistan 6 bin 408,
  • Hollanda 6 bin 303,
  • Çin 4 bin 736,
  • Polonya 2 bin 253,
  • İsviçre 2 bin 41,
  • Portekiz bin 878,
  • Japonya bin 489,
  • G.Kore 372.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkeler

Berna Akkaya
Editör


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