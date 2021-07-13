Koronavirüsün kökeni için gözler gizemli vakaya çevrildi! Herkes onu arıyor! Çin diyorduk ama virüs o ülkeden çıkmış olabilir
Koronavirüsün kökeni için gözler gizemli vakaya çevrildi! Herkes onu arıyor! Çin diyorduk ama virüs o ülkeden çıkmış olabilir
Koronavirüs salgının kökeninin inceleyen Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekip, Kasım 2019 yılında İtalya'daki bir kadının boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanedeki deri örneklerini inceledi. Söz konusu kadında koronavirüs izlerine rastlanırken kimliği bilinmeyen kadın bulunmaya çalışılıyor.