Koronavirüsün kökeni için gözler gizemli vakaya çevrildi! Herkes onu arıyor! Çin diyorduk ama virüs o ülkeden çıkmış olabilir Koronavirüs salgının kökeninin inceleyen Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekip, Kasım 2019 yılında İtalya'daki bir kadının boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanedeki deri örneklerini inceledi. Söz konusu kadında koronavirüs izlerine rastlanırken kimliği bilinmeyen kadın bulunmaya çalışılıyor.

1 12 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ilk olarak tespit edilen ve tüm dünyaya yayılarak ölümlere ve çeşitli hastalıklara neden olan koronavirüs salgını sürüyor.