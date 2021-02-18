Koronavirüsün PCR testinde gizlenebilen yeni bir mutasyonu keşfedildi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere sıçrayarak ölümlere neden olan ve önü alınamayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedirginliğe neden olurken, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da oluşması korkuya yol açtı. Koronavirüs aşılarının mutasyon virüste etkili olup olmayacağına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Finlandiya'da, koronavirüsün, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonu keşfedildi.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN BENZERSİZ BİR MUTASYON"

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Vita Laboratuvarları'ndan yapılan açıklamada koronavirüsün daha önce görülmeyen, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

"Fin-796H" isimi verilen mutasyona uğrayan koronavirüs tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla benzer özellikler taşıdığı ama tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu ifade edildi.

FİNLANDİYALI BİLİM İNSANLARINDAN 'MUTASYON VİRÜS' AÇIKLAMASI

Finlandiyalı bilim insanları tarafından yapılan açıklamada benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde koronavirüs RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği konusunda uyarı yapıldı.

"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğrayan koronavirüs tipinin, daha bulaşıcı ya da bağaşıklığa daha dirençli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Söz konusu virüsün ülkeye yurt dışından geldiği tahmin ediliyor.