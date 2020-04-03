Koronavirüsün ülkemizde nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılmıştı.İlk vakanın 10 Mart tarihinde görüldüğü ülkemizde vaka sayısı 18 bin 135'e çıkarken hastalığın nasıl ülkemize geldiği ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre koronavirüs salgınına yakalanan kişilerin hikâyelerinden, beyanlarından yola çıkılarak salgının yayılma noktaları belirlendi. Buna göre İstanbul ve İzmir’e hastalık ilk olarak Avrupa’dan gelenlerden taşındı, yayılma da Avrupa’dan gelenlerle başladı. İstanbul’dan da şehirler arası geçişler nedeniyle virüs Kocaeli, Ankara olmak üzere farklı 4-5 ile taşınmış oldu.

ANADOLU'DA YAYILMA UMREDEN GELENLERDEN KAYNAKLI

Yine yapılan analizlerde Anadolu’ya salgının yayılmasının ise umreden gelenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Özellikle ilk gelen ve yurtlarda karantinaya alınmayan kafilede bulunanlarda ve bu kişilerin temasından salgının ortaya çıktığı belirlendi. Karadeniz illerine Avrupa’dan gelen gurbetçiler ile İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden gelenlerle salgın taşındı. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise büyükşehirlerden gelenlerin yanı sıra İran ve Irak temasından da vakalar görülmeye başlandı. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz illerine de Avrupa ve büyükşehirlerden okulların kapanmasıyla gelenlerle birlikte salgın ortaya çıktığı bilgilerine ulaşıldı.

ÜLKE GENELİNE YAYILAN SEYAHAT KISITLAMASI

Salgının şehirden şehre geçişlerle yayıldığının belirlenmesi üzerine ilk etapta 30 büyükşehri kapsayan sıkı önlemlere geçilmişti. Son verilerin ardından salgının Türkiye’nin 81 ilinde görülmesiyle yeni ek tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde ‘şehirlerarası geçişlerin’ önlenmesi için tedbirler alındı. Türkiye’nin tüm illerinde şehir giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Farklı kentlerden gelenlerin ateşleri ölçülerek ve bilgileri kaydedilerek şehirlere geçişlerine izin verilirken, risk grubunda olanlar da takibe alınmaya başlandı. Yeni tedbirler kapsamında her ile özel karantina uygulamasına geçilecek. Salgının yayıldığı noktalar, insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklar karantina kapsamına alınacak.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi.

Son 24 saatte 18 bin 757 yapıldı ve 2 bin 456 yeni vaka tespit edildi.Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi. Kaynak: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuşacak