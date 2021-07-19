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Köşe yazarına büyük şok! Ciddiyetsizliğin bedeli ağır oldu! Karantina kuralları ile alay etti sınır dışı edildi

Avustralya’da karantina kurallarını ihlal edeceğini söyleyen ve alaycı ifadelerde bulunan aşırı sağcı İngiliz köşe yazar Katie Hopkins sınır dışı edildi.

Köşe yazarına büyük şok! Ciddiyetsizliğin bedeli ağır oldu! Karantina kuralları ile alay etti sınır dışı edildi

Avustralya’da İngiliz köşe yazar Katie Hopkins'in karantina ile dalga geçmesi affedilmedi. Uygulanan karantinayı ihlal edeceğini söyleyen aşırı sağcı İngiliz köşe yazar Katie Hopkins sınır dışı edildi. Hopkins, Instagram'dan paylaştığı videoda, zorunlu karantina sürecinin devam ettiği otel odasına yemek getiren görevlileri "maskesiz ve çıplak bir şekilde karşılayacağını" belirtmesi üzerine ülkeden gönderildi.

Köşe yazarına büyük şok! Ciddiyetsizliğin bedeli ağır oldu! Karantina kuralları ile alay etti sınır dışı edildi

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hopkins’in karantina kurallarıyla dalga geçmesinin "korkunç" olduğunu belirterek ülkeyi terk etmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını bildirdi. Diğer yandan, vizesi iptal edilen Hopkins’in bugün Sydney Havalimanından ülkeyi terk ettiği bildirildi. Bir televizyon programında yer almak için Avustralya’ya giden Hopkins, Sydney’de bir otelde 14 günlük karantinaydı.

Köşe yazarına büyük şok! Ciddiyetsizliğin bedeli ağır oldu! Karantina kuralları ile alay etti sınır dışı edildi

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK ALDATMACASI"

Müslüman ve göçmen karşıtı yorumları ile gündeme gelen Hopkins, salgın boyunca uygulanan karantina önlemlerini “insanlık tarihinin en büyük aldatmacası” olarak nitelemişti. Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Sydney ve Melbourne’da, virüsün Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemleri uygulanıyor. Vaka sayılarında artışın sürdüğü ülkede, yurt dışından gelenler otellerde zorunlu karantina altına alınıyor.

Karantinada kalan kişilerden yemek servisi yapan görevlilerle yüz yüze gelmemeleri için servis yapıldıktan 30 saniye sonra kapılarını açmaları ve maske takmaları isteniyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Köşe yazarına büyük şok! Ciddiyetsizliğin bedeli ağır oldu! Karantina kuralları ile alay etti sınır dışı edildi

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