KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki işletmeler için Hızlı Destek Programı hayata geçirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda başvuru tarihinin 9 Temmuz 2021'de sona ereceği ifade edilmişti. Bunun üzerine sürenin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Peki KOSGEB desteğinde başvuru süresi uzatıldı mı 2021? KOSGEB başvuru ne zamana kadar? İşte yanıtlar...

KOSGEB DESTEĞİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI 2021? KOSGEB BAŞVURU NE ZAMANA KADAR?

İşletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamanın ilk başvuruları ​​3-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. İlerleyen süreçte programın kapsamı genişletilerek daha fazla işletmenin yararlanması sağlandı. Bu kapsamda uygulamaya imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de eklendi. İkinci başvuru süreci açılan destek uygulamasının tarihi ise 21 Haziran-9 Temmuz olarak açıklanmıştı. Tarih normal şartlarda bugün sona erecekti ancak KOSGEB desteğinde başvuru süresi uzatıldı. Programın ikinci fazında döneminin 28 gün uzatıldığı ifade edildi. Böylelikle hızlı destek programında başvuru süresi 6 Ağustos'a kadar uzatıldı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, sürenin uzatılmasına dair yaptığı açıklamasında, amaçlarının daha fazla işletmenin uygulamadan yararlanmasını sağlamak olduğunu duyurdu. Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.

BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabileceği açıklandı. KOSGEB internet sayfasından yapılan açıklamada iki bileşen ile ilgi şu ifadeler kullanıldı:

Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği

Programdan yararlanmak için işletmelerin Kovid-19 salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.

2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak.

Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe Devam Kredisi"ni 250 bin liraya kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar program kapsamında olacak. Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların, yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.

3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

HANGİ İŞLETMELER BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK

Başvuruda bulunamayacak olan işletmelerle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Buna göre başvuruda bulunamayacak olan işletmeler;

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 250.000 TL üstünde kredi alan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken vergi - SGK borçlarını tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir. Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için destek ödemesi öncesinde yasal limitlerin üzerindeki vergi – SGK borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olmaları gerekecektir.