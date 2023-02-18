Kosta Janjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Janjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Janjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Janjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Janjic 22 Mayıs 2000 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Коста Јањић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Janjic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kosta Janjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK FAP Priboj futbol takımında oynamaktadır. FK FAP Priboj takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kosta Janjic'nin FK FAP Priboj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosta Janjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Janjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosta Janjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Janjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloga Požega

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

4 Şubat 2023 yılında FK FAP Priboj

30 Haziran 2023 yılında Javor-Matis

Kosta Janjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Janjic şuan FK FAP Priboj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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