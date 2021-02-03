Kostüm Tasarım Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Kostüm Tasarım Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Kostüm Tasarım Yardımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Sinema Televizyon Sendikası (STS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kostüm Tasarım Yardımcısı (Seviye 4); İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan; sinema, belgesel, dizi, klip ve reklam filmi projelerinde kostüm ve kostüm aksesuarlarının tasarım dikim/üretim ve temin aşamalarını yürüten; çekim/prova esnasında kostüm ve aksesuar düzenlemelerine ve devamlılığına katkı sağlayan; çekim sonrası çalışmaları ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 19UMS0723-4

Standart adı : Kostüm Tasarım Yardımcısı

Kostüm Tasarım Yardımcısı Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar : Sinema Televizyon Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

Kostüm Tasarım Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız