Kötü hava şartları onlar için engel değil, Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması Her türlü şartlarında bile işlerini yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, karla karışık yağmur altında 25 metrelik direklere çıkarak, zorlu şartlarda onarım çalışması gerçekleştirdi.