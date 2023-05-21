Kötü hava şartları onlar için engel değil, Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması

Her türlü şartlarında bile işlerini yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, karla karışık yağmur altında 25 metrelik direklere çıkarak, zorlu şartlarda onarım çalışması gerçekleştirdi.

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, karla karışık yağmur altında 25 metrelik direklere çıkarak, zorlu şartlarda onarım çalışması gerçekleştirdi.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ONLAR İÇİN ENGEL DEĞİL

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri ise, arızaları gidermek için kar kış demeden çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Dün etkili olan karla karışık yağmurla birlikte meydana gelen arızaları gidermeye çalışan ekipler, yağan karın altında yaklaşık 25 metrelik demir direklere çıkarak onarım yaptılar.

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