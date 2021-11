Kourtney Kardashian kızının yanında olmasına aldırış etmedi! Nişanlısı Travis Barker'le rahat durmadılar!

Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir süre önce nişanlanmıştı. Birbirlerini her fırsatta öpücüklere boğan, en özel anlarını bile paylaşan çifti kimse durduramıyor. İkili her an her yerde öpüşürken ya da müstehcen hallerdeyken yakalanıyor.

"BARİ KIZININ YANINDA RAHAT DUR"

Sık sık yatak odası paylaşımları da yapan çift yine rahat durmadı. Kourtney Kardashian'ın ilk eşinden olan kızı için çift TikTok videosu çekerken kendilerini tutamadı.Kourtney Kardashian ve Travis Barker Penelope Disick'in yanlarında olmasına aldırış etmeden yine samimi şekilde sarılıp öpüştü.

Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kardashian'a "Bari kızının yanında rahat dur" yorumları yağdı.