Kovid-19 olan belediye başkanlarının sayısı artıyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne dek toplamda 843 bin kişinin ölümüne neden oldu. Ülkemizde ise 6.323 kişiyi öldüren koronavirüste pozitif vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların yanı sıra çeşitli şehirlerdeki ilçe belediye başkanlarının da koronavirüs testleri pozitif çıktı. İşte o belediyeler:

KASTAMONU - DADAY

Daday İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş'a, burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Başkan Taş, "Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım." dedi.

MALATYA - DOĞANYOL

Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, sosyal medya hesabı Twitter'den korona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Bay, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Kıymetli hemşehrilerim... Dün yapılan kontrollerin ardından Covıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin."

Kıymetli hemşehrilerim... Dün yapılan kontrollerin ardından Covıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. — Hakan Bay (@bayhakan44) August 29, 2020

KOCAELİ - KÖRFEZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Söğüt, koronavirüs kaptığını duyurdu. Sonucu pozitif çıkan Söğüt, durumunun iyi olduğunu, evinde 14 gün karantinada kalacağını açıkladı. Söğüt, sevenlerinden de dua istedi. Söğüt’ün ağabeyi Köksal Söğüt (50), 14 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 tedavisi görürken yaşama veda etmişti. Söğüt, gece yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Değerli dostlarım, Bugün, hastanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da rabbim den acil şifalar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun.”