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  3. 'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı

'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı

ABD'de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan veri analisti Rebekah Jones, iddiaya göre kendisinden koronavirüs rakamlarının çarpıtılması istenince tartışma çıkardı ve ardından kovuldu. Kendi evinde sistem kuran Jones,"Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" şeklindeki beyanlarından sonra evi basıldı.

'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı 1111

Koronavirüs salgınında ölümlerin en fazla olduğu ülke olan ABD'de koronavirüs ekibinde çalışan veri bilimci Rebekah Jones, kendisinden  koronavirüs sayılarıyla ilgili yanlış bilgiler verilmesi istendiği için kovulduğunu öne sürdü. Ardından evi basılan Jones, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşınca ülke infial yarattı.