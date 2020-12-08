'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı
'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı
ABD'de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan veri analisti Rebekah Jones, iddiaya göre kendisinden koronavirüs rakamlarının çarpıtılması istenince tartışma çıkardı ve ardından kovuldu. Kendi evinde sistem kuran Jones,"Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" şeklindeki beyanlarından sonra evi basıldı.