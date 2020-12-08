'Kovid-19 rakamları yanlış giriliyor' diyen veri analisti kadının evi basıldı! Anlattıklarıyla ülkede yer yerinden oynadı

Koronavirüs salgınında ölümlerin en fazla olduğu ülke olan ABD'de koronavirüs ekibinde çalışan veri bilimci Rebekah Jones, kendisinden koronavirüs sayılarıyla ilgili yanlış bilgiler verilmesi istendiği için kovulduğunu öne sürdü. Ardından evi basılan Jones, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşınca ülke infial yarattı.