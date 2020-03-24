Kovid-19 salgınının başlangıcı olan Vuhan'da, karantina kaldırılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde uygulanan karantina kaldırılıyor. Kent, 8 Nisan Çarşamba günü ulaşıma açılacak.

Kovid-19, dünya üzerinde yaklaşık 400 bin insanı enfekte ederken 15 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Salgında en büyük bedeli İtalya ödedi ve 6 binin üzerinde vatandaşını kaybetti. Salgının sıfır noktası olan Çin'de ise can kaybı 3 bin 153 oldu.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Virüsün ilk tespit edildiği yer olan Vuhan'da ise hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Vaka sayısında gözle görülür düşüş görülen kent için yetkililer, karantina kararını kaldırdı. Kent, 8 Nisan'da ulaşıma açılacak.

KORONAVİRÜSÜN VUHAN'DAKİ Z RAPORU

Vuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi.

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı.

Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi.