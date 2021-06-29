Kovid-19'a karşı aşılamada yeni dönem başlıyor: Aşı insanlara gidecek, ikinci dozlar beklenmeden yapılacak! İşte yeni takvimin tüm ayrıntıları...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılı aşkın süreyi geride bırakırken ilk olarak Hindistan'da meydana çıkan Delta varyantı, küresel çapta endişelerin artmasına sebep oldu. Aşılama takviminde yenilemeye neden olan varyantın bulaş riski ve öldürücülüğünün daha yoğun olması, hükümetleri yeni önlemler almaya zorlarken ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren hız kazanan aşılamada, ikinci dozların vakit kaybetmeden yapılması; böylece Delta varyantının etkisini en aza indirgeme amaçlandı