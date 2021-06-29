Kovid-19'a karşı aşılamada yeni dönem başlıyor: Aşı insanlara gidecek, ikinci dozlar beklenmeden yapılacak! İşte yeni takvimin tüm ayrıntıları...
Kovid-19'a karşı aşılamada yeni dönem başlıyor: Aşı insanlara gidecek, ikinci dozlar beklenmeden yapılacak! İşte yeni takvimin tüm ayrıntıları...
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ülkemizde uygulanmaya başlanmasının ardından dünya genelinde etkisini artıran Delta varyantı ile birlikte salgının riski de arttı. Bu sebeple ikinci doz aşıların vakit geçmeden yapılmasına karar verilirken aşılamada yeni takvim de oluşturuldu. Tüm detaylar haberimizde...