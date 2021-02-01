Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili tarih verdi. Peki Köy okulları açılacak mı? | Köy okulları ne zaman açılacak? detaylar haberimizde...

KÖY OKULLARI ÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdıklarını belirtti. Olağan bir artış söz konusu olması halinde eğitime tekrar ara verileceğini söyleyen Erdoğan, 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacağını ifade etti.

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik. Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekoru kıran iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Genç iş Adamları Konferasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapıp, yeni yılın yapılacaklarını konuştuk.

Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak'ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

ERDOĞAN'DAN FLAŞ REFOM AÇIKLAMASI

Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz.

YENİ ANAYASA

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.

"SALGINDA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE YENİ FIRSATLAR ÇIKTI"

Salgın nedeniyle ekonomik küçülme kaçınılmaz oldu. Bu da işsizliğin artması demek. Salgın süresince Türkiye'nin direnci kırılmadığı gibi tam tersine önüne yeni fırsatlar çıktı. Türkiye, yardımseverliğini tüm dünyaya yeniden gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirmeye kendini adayan bilim insanlarımızın tutkusu, öğretmenlerimizin çabaları tamamladı. Hafızalarınız tazelemek adına verdiğimiz desteklerin bazılarını söylemek istiyorum. 650 bin emeklimizi kapsayan en düşük emekli maaş ödemesini bin liradan 1500 liraya yükselttik. Bay Kemal, danışıklı dövüşle öyle çöp konteynırından aldatmak üzere vatandaşlarımızı "aç açık sefil" gibi spekülasyonlarla milletimizi aldatamayacaksın. Sen böyle söyledikçe, bak partin parçalanmaya başladı.

"ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği vermeye başladık. Sosyal koruma kapsamı kapsamında verilen hibe desteği rakamı, 49 milyar liraya geçti. Diğer SGK ve İŞKUR destekleriyle bu rakam 71 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz yıl salgına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaştık. İhracatçılara destekleme fonu kapsamında 2.4 milyon destek ödemesi yaptık. 2,5 milyon vergi mükellefini rahatlattık. Yeme içme, sinema tiyatro, konaklamada KDV oranını %1'e indirdik. Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %8'e düşürdük. Kıraathane, internet kafe, sineme salonu gibi işletmelerin vergi yükümlülüklerini erteledik. Taksi, dolmuş pazarcılar gibi esnaflarımızı doğrudan destek ödeme kapsamına aldık. Aynı şekilde lokantacılık, pansiyon gibi faaliyet yerlerini aynı kapsama dahil ettik. Ayrıca esnafımıza büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği yapıyoruz. 2019 yılı cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler, eğer 2020 yılında %50 kaybı yaşadılarsa yaşadıkları kaybın %3'ü kadar hibe alabilirler. Bundan sonra da esnafımızın, sanatkarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Son yapılan analizler G20 ülkeleri içinde pozitif ivme ile kapatabilecek ülkelerin Çin ve Türkiye olduğunu gösteriyor. Amacımız yatırımların çoğalması, üretim kapasitemizin gelişmesidir. İhracat cephesinde de işler güzel gitti. Tüm sıkıntılara rağmen 169,5'luk bir ihracat rakamıyla kapatarak hedefi aştık. Mali disiplinin korunmasına özen göstererek, 2020 açığını %3,6 civarında tuttuk. Aynı anlayışla 2021 bütçe açığı hedefimizi de %3.5 olarak belirledik. Türk Lirası Dolar'a karşı %18, euro'ya karşı %16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi ivmeye sahip oldu. Vatandaşlarımız da tasarruflarında TL'ye döneme başladı. Son 3 aylık dönemde, gerçek kişiler 4 milyar dolara yakın döviz sattılar. Ülkemizin risk primi de düşüyor. Son 3 ayda, 16 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ekonomi de sorunlu alanlarını biliyoruz. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketicide oluşturduğu tahribatın farkındayız.

GIDA ÜRÜNLERİNDE FAHİŞ FİYAT

Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Yılın 2. yarısında gıda fiyatlarındaki oynaklığın düzeleceğine inanıyoruz. Ve bunları yakından takip ediyoruz. Piyasa gözetimini kararlılıkla takip edeceğimizin altını çiziyorum. Erken uyarı sistemi kurarak, çok hızlı bir karar alma mekanizması kuracağız. Rekabet kurumunu da hızlı harekete geçireceğiz. Bu özel sektörle işbirliği içerisinde yürüyebilecek bir iştir. Özel sektörün üzerine düşenleri yapması şarttır. Gıdada piyasa denetimini kararlılıkla uygulayacağız. Gıda komitesi gereken tedbirleri almaya başladı.

KORONAVİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Gelin hep birlikle tartışalım, konuları masaya koyalım. Bu ülke hepimizin. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Dünya aşı bulamazken biz de bu sıkıntı da yok. Burada çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Enflasyon hedefine hep birlikte ulaşalım. Cari açıkla mücadele için gerekli önemleri birlikte uygulayalım. Yatırım, üretim, ihracat politikalarla ki bu düşük faizde olur. Ülkemizi inşallah 2023'e hedeflerini gerçekleştirmek olarak ulaştıralım. Bugünkü kabine toplantısında, salgın tedbirlerini yeniden gözlemledik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen önceliklerle sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Mart'tan bu yana ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini de iyi biliyoruz. Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizi her kesiminden gelen seslere de kulak veriyoruz. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimlerin sınırlılığı da dikkate alıyoruz