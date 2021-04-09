Köylüce artık su sorunu çekmeyecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Köylüce Mahallesinde daha önce açılan sondaj kuyusundan mevcut depoya içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallede su sorununun sona ereceği öğrenildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesine bağlı Köylüce Mahallesinde bin 500 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmalarına başladı. Mahalleyi besleyen doğal kaynak sularının azalmasıyla soruna kayıtsız kalmayan MASKİ, mahallede saniyede 3 litre verimlilikte bir sondaj kuyusu açtı. Alınan numunelerin incelenip onayının alınmasının ardından içme suyu terfi hattı çalışmalarına başlandı. Sondajdan çıkan suyun mevcut içme suyu deposuna aktarılmasıyla birlikte Köylüceliler su sıkıntısından kurtulmuş olacak.

Mahalle Muhtarı Nurullah Demirtaş, terfi hattının tamamlanmasıyla mahallenin su sıkıntısının kalmayacağını belirterek, "Daha önce MASKİ'den sondaj talebinde bulunmuştuk. Allah razı olsun mahallemize bir sondaj açtılar. Şimdi de terfi hattı çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı