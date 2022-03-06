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Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?

"Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019" başlığı 'Bergen' filminin Adana Kozan'da yayınlanmaması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir? İşte tüm detaylar...

Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?

Bergen filminin vizyon tarihi geldiğinde yayınlanmadığı tek yer sanatçıyı katleden kocası Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesi olmasıyla vatandaşların merak ettiği konular arasında. "Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019, Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir? soruları yer aldı. İşte o soruların yanıtları...

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KOZAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN, SEÇİM SONUÇLARI 2019 

İlçedeki seçimde Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı.

Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?

KOZAN BELEDİYE BAŞKANI KİM? KAZIM ÖZGAN KİMDİR?

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verilmişti.

Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir?

YSK, Kozan ilçesinde Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı mazbatasının ikinci sırada en çok oyu alan Özgan'a verilmesine hükmetti.

Kozan belediyesi hangi partiden, seçim sonuçları 2019 | Kozan belediye başkanı kim? Kazım Özgan kimdir? ​​​​​​​

Kazım Özgan, 1964 yılında Kozan'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kozan'da tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nin yapımında görev üstlendi. 1986-1988 yıllarında Antalya/ Serik'te Serbest Mimar olarak çalıştı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonucunda Kozan Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimleri sonrası Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Özgan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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