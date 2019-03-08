Kozan Belediyespor 1 - 3 Karbel Karaköprü Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Kozan Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Kozan Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Kozan Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kozan Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Kozan Belediyespor

Kozan Belediyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hekimoğlu Trabzon 23 14 8 1 32 13 50 19 2 Nevşehir Belediyespor 24 14 6 4 42 20 48 22 3 Nazilli Belediyespor 23 11 11 1 36 20 44 16 4 Ergene Velimeşe 24 10 10 4 35 22 40 13 5 Tire 1922 23 9 11 3 29 21 38 8 6 Karaköprü Belediyespor 24 10 5 9 38 35 35 3 7 Şile Yıldızspor 23 10 4 9 37 31 34 6 8 Yomraspor 24 8 9 7 30 28 33 2 9 Artvin Hopaspor 23 6 10 7 20 19 28 1 10 Batman Petrolspor 23 7 7 9 26 30 28 -4 11 Kozan Belediyespor 23 6 9 8 19 22 27 -3 12 Erbaaspor 23 5 10 8 24 25 25 -1 13 Erzin Belediyespor 24 4 12 8 26 31 24 -5 14 Gebzespor 24 4 11 9 23 31 23 -8 15 Büyükçekmece Tepecikspor 24 6 5 13 22 37 23 -15 16 Silivrispor 24 5 7 12 17 25 22 -8 17 Körfez Spor Kulübü 24 1 5 18 13 59 8 -46

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