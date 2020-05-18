Kozan'da 24 saat içinde ikinci orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.



Saat 21.30 sıralarında Turgutlu Mahallesi sakinleri, ormanlık alandan yükselen alevleri görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, bölgele sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de destek olarak gönderildi.

Yangının sarp arazide olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.



Kozan'da cumartesi günü de Gedikli mahallesinde kızılçam ormanında çıkan yangın 5 dönümlük alana zarar vermişti. Bölgede hava sıcaklığı dün 43 buçuk derece olarak ölçüldü.