KPSS 2019/1 tercih kılavuzu | KPSS tercih robotu | KPSS tercih kılavuzu 2019

KPSS tercih klavuzu için ÖSYM tarih vermişti. Bundan dolayı internette tercih işlemleri ile ilgili bilgiler araştırılmaya başladı. Peki 2019/1 KPSS tercih klavuzu yayınlandı mı? KPSS tercih kılavuzu 2019 | KPSS tercih kılavuzu nereden öğrenilir? Tüm cevaplar haberimizde...

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS tercihleri için tarih takvimini yayımlamıştı. 2019/1 KPSS Merkezi tercih kılavuzu 09 temmuz 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak ve tercih işlemleri için adaylara 9 günlük süre verilmiş olup adaylar tercihlerini en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapmaları gereklidir. Kılavuz açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

KPSS TERCİH ROBOTU

KPSS tercih robotu geçtiğimiz yıllarda e Devlet kapısı aracılığıyla yayımlanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl kadro sayısı az olduğu için KPSS tercih robotu yayımlanmamıştı. Bu yıl da KPSS tercih robotunun yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz belli değil.

Tercih kılavuzunun gün içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.

KPSS 2019/1 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl tercih ücreti 15 TL'ydi. Ancak 2019 yılında tüm merkezi sınavların ücretine zam geldi. Öte yandan 2019 Ocak ayında yapılan Tapu Kadastro merkezi yerleştirmesinde adaylardan 20 TL tercih ücreti alındı. KPSS 2019/1 tercihlerinde de tercih ücretinin 20 TL olması bekleniyor.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS ATAMALARI

A-Grubu Atamaları:

İlgili bakanlıklar ya da devlet kurumları tarafından yapılır.

Öğretmenlik Atamaları:

MEB tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Her yıl Ağustos-Eylül aylarında ve son yıllarda Şubat ayında alım yapılır. Aşağıda 2015 eylül atamasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Atamaları (2015 KPSS/1, 2015 KPSS/2):

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan memur alımlardır. Genel memur alımları olduğu gibi sade belli bakanlık ya da kurumlar (sağlık bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı vb.) içinde yapılabilmektedir. Gerekli şartları taşıyan adaylar arasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yerleştirme yapılır.

KPSS SINAVLARI VE TESTLERİ NELERDİR?

Genel Yetenek:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. 30 Türkçe ve 30 Matematikten oluşan toplam 60 soruluk bir testtir.

Genel Kültür:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. Toplam 60 sorudur. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşur, Bu iki sınav (60+60=120 soru, 120 dakika) cumartesi sabah (CS) tek oturum şeklinde yapılır.

Eğitim Bilimleri:

Sadece öğretmen adaylarının girdiği sınavdır. Cumartesi öğleden sonra (CÖS) tek oturumda yapılır. 80 soru 100 dakikadır.

Alan Bilgisi (CS) Testi (hukuk-iktisat-işletme-maliye-muhasebe):

Pazar sabahı (PS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Alan Bilgisi (PÖS) Testi (çeko-ekonometri-istatistik-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler):

Pazar öğleden sonra (PÖS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav (ÖABT):

Öğretmen adayları için yapılan sınavdır. ÖSYM’nin belirlediği öğretmenlik alanlarında yapılır. 50 soru için 75 dakika cevaplama süresi verilir.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT):

Diyanet işleri başkanlı kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılır.

Not: Bu tarz KPSS’lerin yapısı uygulanışı ve soru sayısında değişiklikler sık olmaktadır. Adayların ÖSYM’yi takip etmeleri tavsiye olunur.