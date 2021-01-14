KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisans

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri aralığında tercihleri alınan KPSS 2020/2 için beklenen tercih sonuçları yayımlandı. İşte KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına dair en küçük ve en büyük puanlar...

KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama ekranı araştırmaya başladı.

KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020/2 TAVAN VE TABAN PUANLARI ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS, LİSANS

KPSS tercih sonuçlarıyla birlikte KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da belli oldu. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar.