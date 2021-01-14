Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Bu maddeler dengeleri değiştirecek!Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!Aşı neden omuzdan yapılır, neden sol kala yapılır?KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisansÜmit Özdağ, mahkemenin ihraç kararını değerlendirdi: Muğla İl Teşkilatından 45 kişi baskılarla istifa ettirildi!Premier Lig'de bir maç daha koronavirüse takıldı! Aston Villa-Everton maçı ertelendiGelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldıBingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisans

KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisans

KPSS 2020/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS taban puanları da belli oldu. . KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans atamaları gerçekleştirildi. İşte merak edenler içim KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, ön lisans, lisans...

KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisans

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri aralığında  tercihleri alınan KPSS 2020/2 için beklenen tercih sonuçları yayımlandı. İşte KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına dair en küçük ve en büyük puanlar...

KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama ekranı araştırmaya başladı.

KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020/2 TAVAN VE TABAN PUANLARI ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS, LİSANS

KPSS tercih sonuçlarıyla birlikte KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da belli oldu. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisans

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT