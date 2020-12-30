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  3. KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladı

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattık'' dedi. Tercihler 7 Ocak 2021 tarihlerine kadar ÖSYM'nin adresinden yapılabilecek.

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladı

KPSS ortaöğretim adaylarının beklediği KPSS-2020/2 kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı KPSS ortaöğretim tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

KPSS/2 TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli adaylarımız,
KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattık.
Tercihlerinizi 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 ile 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladı

ÖSYM'DEN UYARI!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adaylara işlemler hakkında şöyle bir uyarı yapıldı.;

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim tercihleri başladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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