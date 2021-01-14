ÖSYM KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından binlerce adayın beklediği konuya ilişkin, ''30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)