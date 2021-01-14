SON DAKİKA! 'MİT kumpası'nda 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemiMersin'de Kemal Sunal filmini aratmayan olay: Aynı kızı istemeye giden iki aile kavgaya tutuştu!Cüneyt Çakır'a büyük onur! Son 10 yılın en iyi 2'inci hakemi...Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışında neden yok?Ticaret Bakanı Pekcan: 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi!BİM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları neler? BİM personel maaşlarıBeşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden gözaltına alındı?Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıtladı: 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?Derya Tuna'dan İdo ile Yasemin Şefkatli'ye mesaj: Torun istiyorum
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından binlerce adayın beklediği konuya ilişkin, ''30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT