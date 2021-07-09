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KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

ÖSYM tarafından 1 Temmuz'da başlayan KPSS 2021/1 tercih süreci 8 Temmuz'da sona erdi. Tercih yapan binlerce aday gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman? yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS-2021/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercihler yapıldı. Peki KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman? 

KPSS 1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı. 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi. 

KPSS 2021 1 TERCİH SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA!

KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) 

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) 

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) 

KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS 2021/1 ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS-2021/1 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan  kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak. Yerleştirildikleri halde  atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum  veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak. Atamaların yapılacağı tarih henüz netleşmedi. 

KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

Öte yandan KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için ise tercihler 22-29 Aralık'ta yapılabilecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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