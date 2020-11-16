2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından uygulanan sınav için başvurular bugün sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak isteyen memur adaylarının katılacağı sınav için başvurularını tamamlamayanlar haberimizde yer alan bilgilerden tamamlayabilecek. Öte yandan başvurular 16 Kasım saat 23.59’da sona erecek.

DHBT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

DHBT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ÖN LİSAN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.



İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi

bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık

Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması

amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu

kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun

sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını Merkezimize

göndermemelidir.