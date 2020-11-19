KPSS, LGS, YKS, DGS, İOKBS sınavları ertelendi mi son dakika? Merkezi sınavlar ertelenecek mi 2021?

Kabine toplantısı sonrası okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar hariç okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Önümüzdeki haftalarda girecekleri üniversite sınavı, liseye geçiş sınavı, kamu personeli sınavları, bursluluk ve dikey geçiş sınavlarına girecek olan adaylar sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer önlemler gündemdeyken milyonlarca öğrenci sınavların yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki LGS, YKS, KPSS ve İOKBS sınavları ertelenecek mi? Yanıtları haberimizde.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Yeni eğitim döneminde hayalindeki üniversite, liseye yerleşebilmek için milyonlarca öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların tatilinin uzatılmasının ardından düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Henüz düzenlenecek sınav tarihleriyle ilgili bir değişiklik veya erteleme konusunda açıklama yapılmadı. Sınavların belirlenen tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor. İşte 2021 LGS, YKS KPSS, İOKBS ve DGS sınav tarihleri;

LGS

8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

İOKBS

25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ertelenen sınavların tarihine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.

Tarihler belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

YKS

2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da gerçekleştirilecek.

DGS

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 yılında 11 Temmuz’da yapılacak.

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta uygulanacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta merkezi olarak gerçekleştirilecek.