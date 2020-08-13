23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarının ardından kılavuzda yer alan KPSS nitelik kodları dikkat çekti. Nitelik kodlarının anlamlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu yıl KPSS-2020/1'e ortaöğretimden tercih yapanların sayısı 11.878 kişi oldu. Ön lisanstan tercih yapanların sayısı 33.137, Lisanstan tercihte bulunanların sayısı ise 62.531 oldu. Toplam 107.546 kişi tercihte bulundu.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlara deniyor. Mezun olunan ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olunan kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olunan tercih sistem tarafından kabul edilmez. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde tutarsızlık tespit edilirse tercih iptal edilir.

3004, 4421, 4429, 4459 NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

3004: Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak

4421: Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat lisans programlarından birinden mezun olmak

4429: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak

4459: Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak

225: M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225: Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257: Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514: D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510: C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ORTAÖĞRETİM İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

LİSANS İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TÜM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ