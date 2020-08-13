KPSS nitelik kodları ne anlama geliyor? 3004, 4421, 4429, 4459 nitelik kodu nedir?
KPSS-2020/1 tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları gündem oldu. Kılavuzdaki 3004, 4421, 4429 gibi nitelik kodların ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki KPSS nitelik kodları ne anlama geliyor? 3004, 4421, 4429, 4459 nitelik kodu nedir?
23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarının ardından kılavuzda yer alan KPSS nitelik kodları dikkat çekti. Nitelik kodlarının anlamlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bu yıl KPSS-2020/1'e ortaöğretimden tercih yapanların sayısı 11.878 kişi oldu. Ön lisanstan tercih yapanların sayısı 33.137, Lisanstan tercihte bulunanların sayısı ise 62.531 oldu. Toplam 107.546 kişi tercihte bulundu.
KPSS NİTELİK KODU NEDİR?
Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlara deniyor. Mezun olunan ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olunan kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olunan tercih sistem tarafından kabul edilmez. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde tutarsızlık tespit edilirse tercih iptal edilir.
3004, 4421, 4429, 4459 NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
3004: Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak
4421: Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat lisans programlarından birinden mezun olmak
4429: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak
4459: Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak
225: M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
7225: Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7257: Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
6514: D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6510: C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
ORTAÖĞRETİM İÇİN ARANAN NİTELİKLER
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
TÜM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ