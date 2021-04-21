KPSS ÖABT 2021 ne zaman? 2021 ÖABT başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2021 KPSS tarihleri belirlendi. Binlerce kişi KPSS'de başarılı olup kamuya memur olarak atanmak istiyor. Sınava son sürat hazırlıklar devam ederken bir yandan da KPSS ÖABT 2021 ne zaman? ÖABT Başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması.

KPSS ÖABT 2021 NE ZAMAN?

Kam Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) ise 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek.

Koronavirüs salgını seyrine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

2021 ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ( HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.)

2020 yılında KPSS başvuru ücreti 80 TL idi. Bu yılın sınav ücreti henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında sınav ücreti de belli olacak.