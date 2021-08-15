KPSS ÖABT 2021 yorumları Twitter | KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı 2021? KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı bugün 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti. Binlerce aday bugün saat 10.15'te KPSS ÖABT sınavına katıldı. Sınavın tamamlanmasıyla sosyal medyada sınava giren adaylar etkileşim kurmaya başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi KPSS'de de Twitter'da kullanıcılar sınav hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte adayların yorumlarına göre KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı 2021? sorusunun yanıtı...

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı bugün (15 Ağustos 2021 Pazar) tamamlandı. ÖABT sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'de ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte KPSS ÖABT 2021 yorumları Twitter... KPSS ÖABT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI 2021? 2021 KPSS ÖABT sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 KPSS hakkında paylaşılanlar; ÖABTSınavöğretmenliksosyal bilgiler