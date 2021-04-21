KPSS Ön Lisans 2021'de yapılacak mı? Bu sene Ön Lisans KPSS var mı 2021? Kamuya atanabilmek ve memur olabilmek için binlerce adayın ter dökeceği KPSS'de bu yıl Ön Lisan sınavının olup olmadığı bir hayli merak edildi. Her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS sınavında bazı oturumlar iki yılda bir yapılmaktadır. Peki KPSS Ön Lisan 2021'de yapılacak mı? Bu sene Ön Lisans KPSS var mı 2021? İşte kısa yanıtı...

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonların merakla beklediği 2021 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Ön lisans adayları bu yıl KPSS Ön Lisan 2021'de yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Bu sene Ön Lisans KPSS var mı 2021? İşte detaylı bilgiler... KPSS ÖN LİSANS 2021'DE YAPILACAK MI? KPSS Ön Lisan sınavı iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik yapılmaktadır. ÖSYM KPSS Ön Lisans sınavlarını 2 yılda bir düzenlemektedir. Geçtiğimiz 2020 yılında Ön Lisans sınavı uygulanmıştı. Peki bu yıl uygulanacak mı? BU SENE ÖN LİSANS KPSS VAR MI 2021? Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) ön lisans oturumu 2021 yılında yapılmayacaktır. İşte diğer oturumların sınav ve başvuru tarihleri; KPSS SINAV TARİHLERİ 2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos, 2. gün oturumları 8 Ağustos, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK 2021? ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar da 16 Eylül'de duyurulacak. Gülistan Başköy Eğitim Editörü Sınav