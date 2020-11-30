ÖSYM Başkanlığı 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans branş bazında sıralamaların erişime açıldığını duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklama şöyle;

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

KPSS BAŞARI SIRALAMASI NE İŞE YARAR?

Branş sıralaması adından da anlaşılacağı üzere kendi branşınızdaki rakipleriniz arasında kaçıncı sırada olduğunuzu gösteren sıralamadır.

Örnek vermek gerekirse, iki yıllık bankacılık mezunu olarak sınava girdiniz. KPSS başarı sıralaması ile o sene sınava giren bankacılık mezunları arasında kaçıncı olduğunuzu görebilirsiniz.

Böylelikle olası bir atamada alım yapılacak olan memur alımlarında kendi branşınızdan gelen kadro sayısına göre atanma ihtimalinizi daha net hesaplarsınız.